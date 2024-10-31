11:26  31 жовтня
КМВА показала наслідки падіння уламків у Подільському районі Києва
14:46  31 жовтня
Росіяни готують штурми з бронетехнікою на Запорізькому напрямку, – Сили оборони
13:50  31 жовтня
Легковик впав у річку: подробиці смертельної ДТП на Херсонщині
UA | RU
UA | RU
31 жовтня 2024, 10:37

Організатора корупційної схеми в Одеському МСЕК відправили під арешт

31 жовтня 2024, 10:37
Читайте также на русском языке
фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Суд обрав запобіжний захід організатору схеми оформлення фіктивної інвалідності в одеському обласному МСЕК. Посадовця відправили під арешт на два місяці

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДБР.

Підозрюваний має можливість внести заставу у сумі 10 млн грн.

За даними слідства, лікар Одеської обласної клінічної лікарні організував схему ухилення від мобілізації. Він залучив до "справи" 12 медиків з різних закладів міста та посадових осіб Одеського обласного Центру медико-соціальної експертизи.

Лікарі за грошову винагороду ставили здоровим чоловікам фейкові діагнози та виготовляли необхідну медичну документацію. На підтвердження діагнозів, медики навіть робили "клієнтам" знімки МРТ.

Отримавши від медиків фальшиві діагнози, військовозобов’язані йшли з отриманим пакетом документів до МСЕК. Там уже "підготовлені" члени комісії оформляли чоловікам групи інвалідності.

Нагадаємо, 29 жовтня правоохоронці повідомили, що викрили групу лікарів в Одесі, які допомагали здоровим чоловікам призовного віку отримувати меддокументи, що дозволяло МСЕК визнавати їх непридатними до служби. У справі провели 28 обшуків.

медики Одеська область мобілізація ухилянти корупційна схема МСЕК
Компанія "Балістика", яка виробляє спорядження для армії, не змогла отримати право бронювати співробітників
31 жовтня 2024, 09:58
На Рівненщині викрили схему переправлення чоловіків до країн ЄС
31 жовтня 2024, 05:17
Утік з ЄС, ховався в хащах: на Закарпатті спіймали чоловіка, який хотів непомітно повернутися додому
31 жовтня 2024, 01:37
Всі новини »
29 жовтня 2024
Гучна реформа МСЕК: чи є шанс поставити хрест на липових довідках про інвалідність
Після затримання очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, справи про видачу сумнівних довідок про інвалідність у цьому регіоні почали вспливати просто пачками. Наприклад, у цій справі вже за...
24 жовтня 2024
Життя після ТЦК: як мобілізованих по-новому навчатимуть захищати Україну
Нещодавно у Головному управлінні доктрин і підготовки Генштабу ЗСУ визнали, що за останні місяці мобілізаційний потік зазнав зменшення. Цей та інші супутні фактори стимулювали керівництво Збройних сил...
17 жовтня 2024
План перемоги Зеленського: як експерти оцінюють ініціативу президента
Напередодні президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді план перемоги над росією. Цей документ містить п’ять основних пунктів щодо того, як змусити рф припинити війну і за словами очіль...
10 жовтня 2024
Після війни в Україні залишаться не більше 25 млн людей – соціолог Володимир Паніотто
Скільки сьогодні громадян в Україні, чому підвищення народжуваності дасть економічний ефект лише за 20 років і чому без мігрантів з інших країни буде неможливо відновити Україну — про все це RegioNews...
Житель Сумщини отримав довічний термін за систематичне ґвалтування своєї малолітньої доньки
01 листопада 2024, 04:18
Судовий розпорядник із Житомира, якого викрили на хабарництві, отримав чотири роки в'язниці
01 листопада 2024, 03:49
На Закарпатті п’яна водійка на смерть збила жінку
01 листопада 2024, 03:15
Суд у Львові покарав штрафом лікаря, який вимагав хабар від військового
01 листопада 2024, 02:40
На Хмельниччині грабіжник накинувся з ножем на 16-річну дівчину
01 листопада 2024, 02:00
На Вінниччині мотоцикліст влаштував ДТП і втік, покинувши травмованого пасажира
01 листопада 2024, 01:27
На Буковині на кордоні з Румунією в авто іноземця виявили сховок із сигаретами
01 листопада 2024, 00:56
Зґвалтування у Глевасі на Київщині: поліція розшукує свідків та ймовірних жертв
01 листопада 2024, 00:19
Суд закрив справу проти командира харківського "Беркута" Владислава Лукаша
31 жовтня 2024, 23:56
Росіяни атакували Полтавщину дронами: зруйновані житлові будинки, виникли пожежі
31 жовтня 2024, 22:15
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Гучна реформа МСЕК: чи є шанс поставити хрест на липових довідках про інвалідність
Життя після ТЦК: як мобілізованих по-новому навчатимуть захищати Україну
Всі публікації »
Андрій Длігач
Павло Казарін
Олександр Коваленко
Всі блоги »