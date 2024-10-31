Організатора корупційної схеми в Одеському МСЕК відправили під арешт

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Суд обрав запобіжний захід організатору схеми оформлення фіктивної інвалідності в одеському обласному МСЕК. Посадовця відправили під арешт на два місяці

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДБР.

Підозрюваний має можливість внести заставу у сумі 10 млн грн.

За даними слідства, лікар Одеської обласної клінічної лікарні організував схему ухилення від мобілізації. Він залучив до "справи" 12 медиків з різних закладів міста та посадових осіб Одеського обласного Центру медико-соціальної експертизи.

Лікарі за грошову винагороду ставили здоровим чоловікам фейкові діагнози та виготовляли необхідну медичну документацію. На підтвердження діагнозів, медики навіть робили "клієнтам" знімки МРТ.

Отримавши від медиків фальшиві діагнози, військовозобов’язані йшли з отриманим пакетом документів до МСЕК. Там уже "підготовлені" члени комісії оформляли чоловікам групи інвалідності.

Нагадаємо, 29 жовтня правоохоронці повідомили, що викрили групу лікарів в Одесі, які допомагали здоровим чоловікам призовного віку отримувати меддокументи, що дозволяло МСЕК визнавати їх непридатними до служби. У справі провели 28 обшуків.