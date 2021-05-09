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09 травня 2021, 16:15 358

На Хмельниччині демонтували останній пам`ятник Сталіну

09 травня 2021, 16:15 358
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Бетонне погруддя радянського вождя розбили 9 травня
Бетонне погруддя радянського вождя розбили 9 травня
Фото: Команда Симчишина Фейсбук
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У місті Деражня Хмельницької області на території одного з місцевих комунальних підприємств ліквідували пам’ятне бетонне погруддя Йосипу Сталіну.

Про це повідомив у Фейсбуці секретар Хмельницької міської ради Віталій Діденко, передає "ХМ-Інсайд".

Це нонсенс не лише для Хмельниччини, а й мабуть, для всієї України. Ми отримали інформацію, що цей пам’ятник перебуває на території комунального підприємства Деражні. Він не просто там був, за ним доглядали. Це було схоже так зване місце "паломництва" комуністів. Такі речі взагалі неприпустимі", – розповів депутат Хмельницької обласної ради Віктор Бурлик.

За його словами, знищивши пам’ятник, ініціатори акції виконали свій громадський обов’язок згідно із законодавством про декомунізацію.

Ми ліквідували пам’ятник кату українського народу, кривавому диктатору, через терор якого загинуло мільйони людей. Тому досить символічно, що наша команда "стратила" його у визначний для України день", – додав депутат.

Нагадаємо, 9 травня в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, пам`ятні заходи заплановані по всій Україні.

9 травня Хмельницька область пам'ятник комуністична символіка Сталін

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