День перемоги над нацизмом замінив "радянське" свято Дня Перемоги

День перемоги над нацизмом замінив "радянське" свято Дня Перемоги

Фото з відкритих джерел

9 травня в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, метою якого є переосмислення подій Другої світової війни, руйнування радянських історичних міфів, чесний діалог навколо складних сторінок минулого.

Про це пише RegioNews.

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні встановлений відповідно до Закону "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років".

Офіційним символом святкування Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні вже кілька років поспіль є квітка червоного маку - загальноприйнятий у світі символ відзначення пам'ятних днів.

Довідка: Друга світова війна почалася 1 вересня 1939 року із нападу нацистської Німеччини на Польщу. Цього дня німецька військова авіація бомбардувала Львів та інші міста. Від 17 вересня учасником Другої світової війни на боці Німеччини став Радянський Союз. Радянська армія перейшла кордон Польської Республіки і розпочала бойові дії проти польської армії. Відповідно до таємної угоди з Третім Рейхом, СРСР окупував східні воєводства Польської Республіки (землі Західної України та Західної Білорусі).

Україна, не тільки серед колишніх радянських республік, а й з усіх країн світу, зазнала найбільших втрат за роки тієї війни. За різними оцінками, в Україні загинули від 8 млн до 10 млн людей, з них цивільного населення близько 5 млн, 2,2 млн було вивезено на примусові роботи до нацистської Німеччини, 10 млн втратили притулок. На цілковиті руїни було перетворено понад 700 міст та селищ міського типу, майже 30 тис. сіл.

Вихідці з України зробили значний внесок у перемогу над нацизмом. На боці Об’єднаних Націй вони воювали у складі армій Великої Британії та Канади - 45 тис. осіб, Польщі - 120 тис., СРСР - близько 6 млн, США - 80 тис. і Франції - 6 тис., а також в самій Україні в лавах УПА перебувало до 100 тис. осіб.

Нагадаємо, вчора, 8 травня в Україні відзначали День пам’яті та примирення, який присвячений пам’яті усіх жертв Другої світової війни.