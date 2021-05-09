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09 травня 2021, 15:40 853

Поліція Києва притягла до відповідальності хлопця, який зігував на акції у парку Слави

09 травня 2021, 15:40 853
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Інцидент трапився вранці 9 травня, коли 16-річний хлопець використав фашистське вітання перед обличчям літнього чоловіка
Інцидент трапився вранці 9 травня, коли 16-річний хлопець використав фашистське вітання перед обличчям літнього чоловіка
Фото: ГУ Нацполіції Києва
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Київські поліцейські склали адміністративний протокол на 16-річного хлопця, який використав нацистське вітання під час заходів до свята 9 травня.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції м. Києва.

Порушнику інкримінують дрібне хуліганство. На нього склали адміністративний протокол за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, 9 травня до Вічного вогню у Києві прийшли прихильники комуністів на чолі з ексголовою забороненої в Україні КПУ Петром Симоненком, а представники партії "ОПЗЖ" після покладання квітів пішли на "марш антифашистів".

Київ свято поліція 9 травня День перемоги нацизм

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