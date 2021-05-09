Поліція Києва притягла до відповідальності хлопця, який зігував на акції у парку Слави
Інцидент трапився вранці 9 травня, коли 16-річний хлопець використав фашистське вітання перед обличчям літнього чоловіка
Інцидент трапився вранці 9 травня, коли 16-річний хлопець використав фашистське вітання перед обличчям літнього чоловіка
Київські поліцейські склали адміністративний протокол на 16-річного хлопця, який використав нацистське вітання під час заходів до свята 9 травня.
Про це повідомили в ГУ Нацполіції м. Києва.
Порушнику інкримінують дрібне хуліганство. На нього склали адміністративний протокол за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Нагадаємо, 9 травня до Вічного вогню у Києві прийшли прихильники комуністів на чолі з ексголовою забороненої в Україні КПУ Петром Симоненком, а представники партії "ОПЗЖ" після покладання квітів пішли на "марш антифашистів".
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