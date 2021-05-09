На Хмельнитчине демонтировали последний памятник Сталину

Бетонный бюст советского вождя разбили 9 мая

Бетонный бюст советского вождя разбили 9 мая

Фото: Команда Симчишина Фейсбук

В городе Деражня Хмельницкой области на территории одного из местных коммунальных предприятий ликвидировали памятный бетонный бюст Иосифу Сталину.

Об этом сообщил в Фейсбуке секретарь Хмельницкого городского совета Виталий Диденко.

Это нонсенс не только для Хмельнитчины, но и видимо, для всей Украины. Мы получили информацию, что этот памятник находится на территории коммунального предприятия Деражни. Он не просто там был, за ним ухаживали. Это было похоже так называемое место "паломничества" коммунистов. Такие вещи вообще недопустимы", – рассказал депутат Хмельницкого областного совета Виктор Бурлик.

По его словам, уничтожив памятник, инициаторы акции выполнили свой общественный долг согласно законодательству о декоммунизации.

Мы ликвидировали памятник палачу украинского народа, кровавому диктатору, из-за террора которого погибли миллионы людей. Поэтому достаточно символично, что наша команда "казнила" его в выдающийся для Украины день", – добавил депутат.

Напомним, 9 мая в Украине отмечают День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, памятные мероприятия запланированы по всей Украине.