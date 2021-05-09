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09 травня 2021, 13:41 1196

В Одесі проросійські активісти влаштували сутичку з поліцією, є затримані

09 травня 2021, 13:41 1196
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"Активісти Куликова поля" принесли портрет маршала Жукова і кричали " Донбас, ми з вами!"
"Активісти Куликова поля" принесли портрет маршала Жукова і кричали " Донбас, ми з вами!"
Фото: Суспільне
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В Одесі проросійські "активісти Куликова поля" влаштували сутичку з поліцією і наступного року пообіцяли влаштувати те ж саме.

Про це пише RegioNews з посиланням на Суспільне.

Як повідомили з місця події, так звані "активісти Куликова поля "прийшли на Алею Слави для проведення своєї акції"Безсмертний полк". Вони намагалися пройти до меморіалу з портретом радянського маршала Жукова.

Поліція в пункті пропуску відібрала у "активістів" портрет. Ті влаштували сутичку, але все ж пройшли до Меморіалу. Портрет "декомунізованого" радянського маршала вони пообіцяли принести наступного року.

Вони відібрали у нас Жукова! Але я хочу, щоб усі чули. Наступного разу ми знову прийдемо з його портретами", - заявив лідер "активістів" Ібрагім Моріс.

На Алеї Слави "активісти" співали радянські пісні, вигукували "Донбас ми з вами", "Жуков-маршал перемоги" і "З Днем Перемоги!".

Правоохоронці затримали одного з учасників", який під час покладання квітів на Алеї Слави почав вигукувати"Одеса - російське місто".

Перед цим учасники акції вигукували "Донбас ми з тобою" і "Фашизм не пройде", після чого невідомий чоловік вигукнув"Одеса - російське місто". До нього одразу підбігли правоохоронці та відтягнули до автомобілів поліції.

Після цього між правоохоронцями та учасниками "Безсмертного полку" сталися сутички. Люди запевняли, що чоловіка затримали незаконного і вигукували "Жуков наш герой"," Одеса вставай - Бандеру Жени" і "Фашисти геть". Натомість поліцейські говорили, що затриманий почав провокувати.

Наразі від додаткових коментарів представники поліції відмовилися, але запевнили, що правоохоронці відвезли затриманого до найближчого районного відділення поліції.

Також повідомляється, що всупереч карантинним вимогам, більшість учасників акції була без масок.

Нагадавши, до Вічного вогню в Києві прийшли прихильники комуністів на чолі з колишнім головою забороненої в Україні КПУ Петром Симоненком, а представники Партії "ОПЗЖ "після покладання квітів пішли на "марш антифашистів".

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