Зеленський змінив начальника СБУ у Хмельницькій області

Це вже друга зміна керівництва силовиків області за останній рік

Це вже друга зміна керівництва силовиків області за останній рік

Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни в Управлінні Служби безпеки України в Хмельницькій області.

Відповідні укази оприлюднені на сайті Офісу президента, пише RegioNews.

Президент звільнив з посади начальника СБУ у Хмельницькій області Ігоря Вуєва, який обіймав цю посаду з 17 січня 2020 року. На його місце призначений Тарас Цюцюра.

Призначити Цюцюру Тараса Романовича начальником Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області", - йдеться в указі президента №469/2020 від 28 жовтня.

Нагадаємо, 22 жовтня президент України Володимир Зеленський змінив керівників Служби безпеки України в Криму, а також у Сумській та Волинській областях.