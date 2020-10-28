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28 жовтня 2020, 16:09 5

Зеленський змінив начальника СБУ у Хмельницькій області

28 жовтня 2020, 16:09 5
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Це вже друга зміна керівництва силовиків області за останній рік
Це вже друга зміна керівництва силовиків області за останній рік
Фото: Офіс президента України
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Президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни в Управлінні Служби безпеки України в Хмельницькій області.

Відповідні укази оприлюднені на сайті Офісу президента, пише RegioNews.

Президент звільнив з посади начальника СБУ у Хмельницькій області Ігоря Вуєва, який обіймав цю посаду з 17 січня 2020 року. На його місце призначений Тарас Цюцюра.

Призначити Цюцюру Тараса Романовича начальником Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області", - йдеться в указі президента №469/2020 від 28 жовтня.

Нагадаємо, 22 жовтня президент України Володимир Зеленський змінив керівників Служби безпеки України в Криму, а також у Сумській та Волинській областях.

призначення Володимир Зеленський СБУ Хмельницька область начальник
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