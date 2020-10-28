СБУ викрила схему незаконного ввезення в Україну зенітно-ракетних комплексів

Фігуранти незаконно застосували преференцію нібито на ввезення продукції для Збройних Сил України

Фігуранти незаконно застосували преференцію нібито на ввезення продукції для Збройних Сил України

Фото: СБУ

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, представники української комерційної фірми, яка спеціалізується у сфері оборонної промисловості, організували протиправну схему імпорту трьох зенітно-ракетних комплексів радянського виробництва без сплати обов’язкових платежів до бюджету.

Фігуранти незаконно застосували преференцію нібито на ввезення продукції для Збройних Сил України. Для цього вони внесли недостовірні відомості до митної декларації під час митного оформлення товару. Також для незаконного переправлення продукції через державний кордон ділки використовували реквізити афілійованої компанії з ознаками фіктивності, зареєстрованої в одній з європейських країн”, - йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, оборудка з митним оформленням завдала збитків державному бюджету на понад 20 мільйонів гривень.

Ці зенітно-ракетні комплекси до українського війська не потрапили. Фігуранти складували їх на території однієї з логістичних баз підприємства у Київській області. За попередньою інформацією, частину незаконно ввезеного озброєння було реекспортовано за кордон”, - додали в СБУ.

Працівники спецслужби провели обшуки в офісних, виробничих та складських приміщеннях, а також за адресами проживання фігурантів. Відкрита справа за фактом контрабанди і ухилення від сплати податків. На виявлені зразки озброєння накладено арешт.

Нагадаємо, у СБУ сказали, скільки людей відправились за ґрати через корупцію цього року.