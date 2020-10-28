У Києві викрили ректора вишу на організації схеми нелегального переправлення іноземців
Контррозвідка Служби безпеки України попередила у Києві створення незаконного транзитного трафіку іноземців до європейських країн.
Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.
Ректор одного зі столичних приватних закладів вищої освіти оформляв за гроші фіктивні запрошення на навчання для мешканців деяких країн Північної Африки, а також Центральної та Південної Азії. Для цього він підробляв документи про нібито здобуття "абітурієнтами" середньої освіти за місцями їх проживання за кордоном", - повідомили оперативники.
Після прибуття в Україну іноземці планували потрапити до європейських країн поза встановленими пунктами пропуску.
Організатора схеми затримано згідно зі ст. 208 КПК України під час одержання понад 3 тисяч доларів за оформлення фальшивих запрошень для 12 іноземців.
Також оперативники спецслужби задокументували одержання фігурантом "авансу".
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.
Нагадаємо, раніше у Києві Служба безпеки України затримала одного з керівників приватного вишу на отриманні хабарів за вступ до закладу та легалізацію іноземців.