14:38  28 жовтня
У Борисполі проведуть повторні вибори через смерть кандидата в мери
12:39  28 жовтня
Кабмін скасував обмеження розміру зарплат чиновникам
17:22  28 жовтня
Доба на Донбасі: бойовики обстріляли Водяне
UA | RU
UA | RU
28 жовтня 2020, 15:29 9

У Києві викрили ректора вишу на організації схеми нелегального переправлення іноземців

28 жовтня 2020, 15:29 9
Читайте также на русском языке
Він оформляв за гроші фіктивні запрошення на навчання
Він оформляв за гроші фіктивні запрошення на навчання
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Контррозвідка Служби безпеки України попередила у Києві створення незаконного транзитного трафіку іноземців до європейських країн.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Ректор одного зі столичних приватних закладів вищої освіти оформляв за гроші фіктивні запрошення на навчання для мешканців деяких країн Північної Африки, а також Центральної та Південної Азії. Для цього він підробляв документи про нібито здобуття "абітурієнтами" середньої освіти за місцями їх проживання за кордоном", - повідомили оперативники.

Після прибуття в Україну іноземці планували потрапити до європейських країн поза встановленими пунктами пропуску.

Організатора схеми затримано згідно зі ст. 208 КПК України під час одержання понад 3 тисяч доларів за оформлення фальшивих запрошень для 12 іноземців.

Також оперативники спецслужби задокументували одержання фігурантом "авансу".

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Нагадаємо, раніше у Києві Служба безпеки України затримала одного з керівників приватного вишу на отриманні хабарів за вступ до закладу та легалізацію іноземців.

хабар СБУ іноземці корупція студент правоохоронці
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Вибори у Маріуполі: чому чутки про проросійський реванш виглядають надто перебільшеними
Попередні підсумки місцевих виборів: програш "Слуги народу" та реванш "ЄС" і ОПЗЖ на тлі тріумфу регіональних еліт
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Володимир Паніотто
Віктор Таран
Всі блоги »