У Києві викрили ректора вишу на організації схеми нелегального переправлення іноземців

Він оформляв за гроші фіктивні запрошення на навчання

Він оформляв за гроші фіктивні запрошення на навчання

Фото: СБУ

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Ректор одного зі столичних приватних закладів вищої освіти оформляв за гроші фіктивні запрошення на навчання для мешканців деяких країн Північної Африки, а також Центральної та Південної Азії. Для цього він підробляв документи про нібито здобуття "абітурієнтами" середньої освіти за місцями їх проживання за кордоном", - повідомили оперативники.

Після прибуття в Україну іноземці планували потрапити до європейських країн поза встановленими пунктами пропуску.

Організатора схеми затримано згідно зі ст. 208 КПК України під час одержання понад 3 тисяч доларів за оформлення фальшивих запрошень для 12 іноземців.

Також оперативники спецслужби задокументували одержання фігурантом "авансу".

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Нагадаємо, раніше у Києві Служба безпеки України затримала одного з керівників приватного вишу на отриманні хабарів за вступ до закладу та легалізацію іноземців.