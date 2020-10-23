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23 жовтня 2020, 17:16 2

На мера Хмельницького Симчишина подали заяву до НАБУ

23 жовтня 2020, 17:16 2
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Заяву про вчинення корупційного правопорушення подали також і на працівників Хмельницької міської ради
Заяву про вчинення корупційного правопорушення подали також і на працівників Хмельницької міської ради
Фото з відкритих джерел
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Власник ТОВ «Торговий дім «Тісса», що у Хмельницькому, Олексій Телега написав заяву до НАБУ про вчинення корупційного правопорушення міським головою Хмельницького та посадовими особами Хмельницької міської ради.

Про це пише RegioNews з посиланням на Незалежний громадський портал.

Власник торгового дому розповів, що у вересні на територію Товариства без будь-якої законної підстави прийшли представники Хмельницької міськради і, вводячи в оману підприємців, переконували, що територія уже належить іншому КП "Ринок "Ранковий". І саме з цим підприємством треба укладати угоду.

Після цього, невстановлені особи, які представлялись представниками Хмельницької міської ради, за дорученням Симчишина, щоденно з’являються на території ТОВ "Торговий дом "Тісса” та змушують підприємців не здійснювати оплату та встановили власну охорону, яка контролює територію та усе майно, що на ній розташоване", – розповів Олексій Телега.

Згодом підприємець подав заяву про вчинення корупційного кримінального правопорушення до Національного антикорупційного бюро України.

Прошу прийняти заяву про вчинення Симчишиним Олександром Сергійовичем та невстановленими посадовими особами Хмельницької міської ради корупційного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2062 КК України ("Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації") та ч.3 ст. 191 КК України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"), та розпочати кримінальне розслідування. Внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань", – йдеться у заяві.

Вищий антикорупційний суд зобов’язав представників НАБУ внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення за заявою Олексія Телеги.

Нагадаємо, на Хмельниччині сільський голова вимагав хабаря у розмірі 15 тисяч доларів .

НАБУ мер Хмельницький корупція Симчишин Олександр
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