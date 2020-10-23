На мэра Хмельницкого Симчишина подали заявление в НАБУ

Заявление о совершении коррупционного правонарушения подали также и на работников Хмельницкой городского совета

Заявление о совершении коррупционного правонарушения подали также и на работников Хмельницкой городского совета

Фото из открытых источников

Владелец ООО «Торговый дом «Тисса», что в Хмельницком, Алексей Телега написал заявление в НАБУ о совершении коррупционного правонарушения городским головой Хмельницкого и должностными лицами Хмельницкого городского совета.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Независимый общественный портал.

Владелец торгового дома рассказал, что в сентябре на территорию Общества без какого-либо законного основания пришли представители Хмельницкой горсовета и, вводя в заблуждение предпринимателей, убеждали, что территория уже принадлежит другому КП "Рынок "Утренний". И именно с этим предприятием надо заключать соглашение.

После этого, неустановленные лица, которые представлялись представителями Хмельницкой городского совета, по поручению Симчишина, ежедневно появляются на территории ООО "Торговый дом "Тисса” и заставляют предпринимателей не осуществлять оплату и установили собственную охрану, которая контролирует территорию и все имущество, что на ней расположено, – рассказал Алексей Телега.

Впоследствии предприниматель подал заявление о совершении коррупционного уголовного правонарушения Национального антикоррупционного бюро Украины.

Прошу принять заявление о совершении Симчишиним Александром Сергеевичем и неустановленными должностными лицами Хмельницкого городского совета коррупционного уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 2062 УК Украины (Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации") и ч.3 ст. 191 УК Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), и начать уголовное расследование. Внести сведения в Единый реестр досудебных расследований", – говорится в заявлении.

Высший антикоррупционный суд обязал представителей НАБУ внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовном правонарушении по заявлению Алексея Телеги.

Напомним, в Хмельницкой области сельский голова требовал взятку в размере 15 тысяч долларов .