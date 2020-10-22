20:10  22 жовтня
Під час виборів порядок у Києві забезпечуватимуть майже 8 тисяч правоохоронців
20:50  22 жовтня
Зеленський пообіцяв відмовитися від президентської пенсії
21:13  22 жовтня
Кабмін посилив прикордонний контроль в Луганській області
UA | RU
UA | RU
22 жовтня 2020, 22:47 3

У Тернополі напали на кандидата у мери міста Володимира Барну

22 жовтня 2020, 22:47 3
Читайте также на русском языке
У потерпілого тілесні ушкодження і опіки очей
У потерпілого тілесні ушкодження і опіки очей
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

У Тернополі невідомі напали на кандидата у мери міста від Радикальної партії Володимира Барну.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Тернопільської облради Богдан Яциковський.

Щойно нашого кандидата на посаду міського голови Тернополя Володимира Барну після ефіру на місцевому тб облили без пояснень зеленкою і нанесли тілесні пошкодження в обличчя. Викликали швидку і поліцію, - написав Богдан Яциковський".

Щойно нашого кандидата на посаду міського голови Тернополя Володимира Барну після ефіру на місцевому тб облили без...

Опубліковано Богданом Яциковським Четвер, 22 жовтня 2020 р.

За інформацією медиків, у Барни травми обличчя і хімічні опіки очей І-ІІ ступеня.

Потерпілий вже звернувся із відповідною заявою до поліції.

Доставили Володимира Барну в обласну лікарню. Опіки очей і нанесені тілесні ушкодження. Вимагаємо від обласної поліції об’єктивного розслідування і притягнення до відповідальності людини, яка скоїла злочин

Опубліковано Богданом Яциковським Четвер, 22 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, мера Дніпра Бориса Філатова облили нашатирем на зустрічі з виборцями.

поліція мер напад Тернопіль Кандидат радикальна партія
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Києві викрили організацію "сітки" підкупу виборців
22 жовтня 2020, 21:24
Під час виборів порядок у Києві забезпечуватимуть майже 8 тисяч правоохоронців
22 жовтня 2020, 20:10
Міський голова Маріуполя Бойченко заразився коронавірусом
22 жовтня 2020, 17:51
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Політики без досвіду, родинні клани та аутсайдери. Хто представлятиме "За майбутнє" у Західній Україні
Садовий або Синютка: дві загадки передвиборчого Львова
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Кирило Сазонов
Олександр Костенко
Всі блоги »