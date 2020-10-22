У Тернополі напали на кандидата у мери міста Володимира Барну

У потерпілого тілесні ушкодження і опіки очей

У потерпілого тілесні ушкодження і опіки очей

Фото: Facebook

У Тернополі невідомі напали на кандидата у мери міста від Радикальної партії Володимира Барну.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Тернопільської облради Богдан Яциковський.

Щойно нашого кандидата на посаду міського голови Тернополя Володимира Барну після ефіру на місцевому тб облили без пояснень зеленкою і нанесли тілесні пошкодження в обличчя. Викликали швидку і поліцію, - написав Богдан Яциковський".

Щойно нашого кандидата на посаду міського голови Тернополя Володимира Барну після ефіру на місцевому тб облили без... Опубліковано Богданом Яциковським Четвер, 22 жовтня 2020 р.

За інформацією медиків, у Барни травми обличчя і хімічні опіки очей І-ІІ ступеня.

Потерпілий вже звернувся із відповідною заявою до поліції.

Доставили Володимира Барну в обласну лікарню. Опіки очей і нанесені тілесні ушкодження. Вимагаємо від обласної поліції об’єктивного розслідування і притягнення до відповідальності людини, яка скоїла злочин Опубліковано Богданом Яциковським Четвер, 22 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, мера Дніпра Бориса Філатова облили нашатирем на зустрічі з виборцями.