У Тернополі напали на кандидата у мери міста Володимира Барну
У Тернополі невідомі напали на кандидата у мери міста від Радикальної партії Володимира Барну.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Тернопільської облради Богдан Яциковський.
Щойно нашого кандидата на посаду міського голови Тернополя Володимира Барну після ефіру на місцевому тб облили без пояснень зеленкою і нанесли тілесні пошкодження в обличчя. Викликали швидку і поліцію, - написав Богдан Яциковський".
Щойно нашого кандидата на посаду міського голови Тернополя Володимира Барну після ефіру на місцевому тб облили без...Опубліковано Богданом Яциковським Четвер, 22 жовтня 2020 р.
За інформацією медиків, у Барни травми обличчя і хімічні опіки очей І-ІІ ступеня.
Потерпілий вже звернувся із відповідною заявою до поліції.
Доставили Володимира Барну в обласну лікарню. Опіки очей і нанесені тілесні ушкодження. Вимагаємо від обласної поліції об’єктивного розслідування і притягнення до відповідальності людини, яка скоїла злочинОпубліковано Богданом Яциковським Четвер, 22 жовтня 2020 р.
Нагадаємо, мера Дніпра Бориса Філатова облили нашатирем на зустрічі з виборцями.