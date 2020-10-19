На Хмельниччині сільський голова вимагав хабаря у розмірі 15 тисяч доларів

Посадовця затримали у приміщенні сільської ради

Посадовця затримали у приміщенні сільської ради

Фото: МВС

Сьогодні, 19 жовтня, на Ізяславщині затримали сільського голову, який вимагав від місцевого жителя 15 тисяч доларів США за надання дозволу на виготовлення технічної документації про передачу у приватну власність земельної ділянки площею 10 га.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.

Зазначається, що посадовця затримали у приміщенні сільської ради під час отримання ним зазначеної суми.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України", - повідомили в МВС.

Там також наголосили, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

"Наразі слідчі дії тривають. Вирішується питання про оголошення затриманому про підозру та обрання йому міри запобіжного заходу", - додали в МВС.

Нагадаємо, у Хмельницькому кандидат в мери від "слуг” просила студентів за неї агітувати.