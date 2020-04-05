Куди все дівається, - Корбан про меддопомогу в Дніпрі

Вся медична допомога, що доїжджає в область, передається без будь-яких товаро-транспортних документів, накладних і всякого обліку

Геннадій Корбан. Фото: сторінка в Facebook

Вся медична допомога, що доїжджає в область, передається без будь-яких товаро-транспортних документів, накладних і всякого обліку

Про це голова оперативного штабу по запобіганню епідемії коронавіруса в Дніпрі Геннадій Корбан повідомив в Facebook, інформує RegioNews.

Кожен день Офіс президента повідомляє, що в країну літаками з Китаю надходять маски, захисні засоби, ПЛР-тести і багато іншого, йдеться в повідомленні.

"Можливо це направляється в якісь окремі лікарні, які заявили про себе в соцмережах, інакше я не зрозумію, куди все це дівається", - пише Корбан..

Щоб не бути голослівним, він зробив таблицю, де наочно демонструє допомогу ОП, спрямовану в Дніпро.

"Нещодавно знайшов наказ про розподіл масок в лікарні міста та області. Що цікаво: на дитячу онкобольницу видано 10 тис. масок, на швидку допомогу – 30 тис. масок. А на обласний офтальмологічний центр видано 43 тис. масок. При тому, що офтальмологічний центр зобов'язаний був призупинити планову діяльність на період карантину. У мене питання: пане президенте, який мерзотник в обласному керівництві від вашого імені таким чином розподіляє засоби індивідуального захисту?", - запитує Корбан.

Побачив, що Зеленський почитує ФБ. І звертає увагу на проблеми окремих лікарень, які скаржаться на те, що у них... Опубліковано Gennady Korban Неділя, 5 квітня 2020 р.

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