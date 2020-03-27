На Буковині три місяці не можуть розмитнити апарати штучної вентиляції легень
Про це пише RegioNews з посиланням на molbuk.ua.
Вантаж із меблями, медичним приладдям, візками та кількома апаратами штучної вентиляції легень, від грудня простоює на складах митниці.
Чому митниця не оформлює цей вантаж, журналіст поцікавився у голови комісії з реорганізації Чернівецької митниці ДФС Ігоря Добровольського.
"По-перше, я виконую обов'язки керівника Чернівецької митниці ДФС. А ми перебуваємо в стані реорганізації, а саме - припинення діяльності цієї установи. Повноваження щодо митного пропуску вантажів, в тому числі гуманітарних вантажів, перейшли до Буковинської митниці ДМС. Тобто, це до пана Самушка.
Але наскільки мені відомо, такої ситуації немає. Якщо гуманітарний вантаж якийсь і затриманий, вірніше не пропущений, то це тільки з вини Міністерства соцполітики. Бо немає прийняття рішення стосовно визнання цього вантажу гуманітарним", – сказав посадовець.
Керівник новоствореної Буковинської митниці Дежмитслужби Ілля Самушко сказав, що ситуація із гуманітарним вантажем не є проблемою митниці.
"То проблема одержувача вантажу і Мінсоцполітики. Вони не визнають той вантаж як гуманітарну допомогу. Ми просто фізично не можемо її оформити. Ми ітак вже пішли на уступки, що тримаємо... Термін перебування в Україні завершується", – сказав Самушко.
На запитання, чому в уряді відмовляються визнати цей вантаж гуманітарним, посадовець відповів:
"Це до прем’єр-міністра. Це не до мене, пробачте. Тут я не можу вам сказати".
Водночас Ілля Самушко сказав, що голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук піднімав цю проблему під час одного із засідань Кабміну.
"Сам губернатор звертався, у Києві на засіданні Кабміну говорив про цю проблему. Озвучував і казав. Якщо губернатор не може посприяти, то що можемо ми? Там питання – тільки у визнанні вантажу гуманітарним. Щойно вони визнають – ми одразу оформляємо, без жодних питань. То не наша проблема. Є порядок оформлення. А вони не дають визнання, що це гуманітарна допомога. Котрий інспектор зараз поставить печатку, щоб оформити її? Жоден. Бо це протизаконно, і буде трактуватися зовсім по-іншому", – сказав керівник Буковинської митниці ДМС.
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