У Чернівецькій області митниця від грудня 2019 року не може оформити гуманітарну допомогу, яка надійшла від Австрії для місцевого Товариства Червоного Хреста. Чиновники від митниці "переводять стрілки" на Червоний хрест, Мінсоцполітики та прем’єр-міністра

У Чернівецькій області митниця від грудня 2019 року не може оформити гуманітарну допомогу, яка надійшла від Австрії для місцевого Товариства Червоного Хреста. Чиновники від митниці "переводять стрілки" на Червоний хрест, Мінсоцполітики та прем’єр-міністра

Про це пише RegioNews з посиланням на molbuk.ua.

Вантаж із меблями, медичним приладдям, візками та кількома апаратами штучної вентиляції легень, від грудня простоює на складах митниці.

Чому митниця не оформлює цей вантаж, журналіст поцікавився у голови комісії з реорганізації Чернівецької митниці ДФС Ігоря Добровольського.

"По-перше, я виконую обов'язки керівника Чернівецької митниці ДФС. А ми перебуваємо в стані реорганізації, а саме - припинення діяльності цієї установи. Повноваження щодо митного пропуску вантажів, в тому числі гуманітарних вантажів, перейшли до Буковинської митниці ДМС. Тобто, це до пана Самушка.

Але наскільки мені відомо, такої ситуації немає. Якщо гуманітарний вантаж якийсь і затриманий, вірніше не пропущений, то це тільки з вини Міністерства соцполітики. Бо немає прийняття рішення стосовно визнання цього вантажу гуманітарним", – сказав посадовець.

Керівник новоствореної Буковинської митниці Дежмитслужби Ілля Самушко сказав, що ситуація із гуманітарним вантажем не є проблемою митниці.

"То проблема одержувача вантажу і Мінсоцполітики. Вони не визнають той вантаж як гуманітарну допомогу. Ми просто фізично не можемо її оформити. Ми ітак вже пішли на уступки, що тримаємо... Термін перебування в Україні завершується", – сказав Самушко.

На запитання, чому в уряді відмовляються визнати цей вантаж гуманітарним, посадовець відповів:

"Це до прем’єр-міністра. Це не до мене, пробачте. Тут я не можу вам сказати".

Водночас Ілля Самушко сказав, що голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук піднімав цю проблему під час одного із засідань Кабміну.

"Сам губернатор звертався, у Києві на засіданні Кабміну говорив про цю проблему. Озвучував і казав. Якщо губернатор не може посприяти, то що можемо ми? Там питання – тільки у визнанні вантажу гуманітарним. Щойно вони визнають – ми одразу оформляємо, без жодних питань. То не наша проблема. Є порядок оформлення. А вони не дають визнання, що це гуманітарна допомога. Котрий інспектор зараз поставить печатку, щоб оформити її? Жоден. Бо це протизаконно, і буде трактуватися зовсім по-іншому", – сказав керівник Буковинської митниці ДМС.

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