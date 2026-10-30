"Гради", КамАЗи та дронові підрозділи: Росія може готувати наступ на Херсон, – ЗМІ

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Російські війська можуть готувати наступ на Херсон після завершення тимчасового перемир'я в Олешках, яке має закінчитися 1 листопада

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на німецьке видання Bild.

За інформацією українських військових, російські підрозділи активізували переміщення під час припинення вогню в Олешках. Захисники стверджують, що зафіксували відповідні пересування на відео.

Один із військовослужбовців ЗСУ розповів Bild, що російські вантажівки КамАЗ безперервно перевозять бойові підрозділи. Крім того, промислову зону Каховки обладнують протидроновими сітками.

За його словами, у лісі поблизу села Раденськ росіяни розмістили значну кількість реактивних систем залпового вогню "Град". Там також укріплюють укриття та вирубують дерева.

Про рух російських військових вантажівок повідомляють і жителі Голої Пристані.

Інший український військовий заявив виданню, що російські підрозділи операторів безпілотників переміщуються ближче до Дніпра. Він не виключає, що після завершення перемир’я окупанти можуть спробувати форсувати річку.

За оцінками українських військових, можливий наступ може розпочатися після 1 листопада, коли завершиться режим припинення вогню в Олешках.

Режим тиші в Олешках: що відомо про гуманітарну місію та евакуацію

В Олешках на тимчасово окупованій частині Херсонщини запровадили тимчасовий режим тиші для проведення гуманітарної місії, доставки допомоги та евакуації цивільних. Домовленості передбачають припинення вогню на визначених ділянках і маршрутах.

Режим тиші розпочався 27 жовтня о 03:00 і має тривати до 22:59 1 листопада. Посередницею в домовленостях виступила перша леді США Меланія Трамп.

За словами голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, це одна з найбільших домовленостей про деескалацію на півдні України від початку повномасштабної війни.

З українського боку місію координує омбудсмен Дмитро Лубінець, з російського – уповноважена з прав людини Яна Лантратова.

Домовленості мають кілька основних завдань:

Доставку продуктів, медикаментів та інших необхідних речей.

Евакуацію всіх цивільних, які бажають залишити місто.

Допомогу літнім людям, людям з інвалідністю та маломобільним громадянам.

Для місії підготували 25 автобусів на 750 місць і автомобілі швидкої допомоги. За оцінками, в Олешках залишаються близько 2 тисяч жителів.

Український омбудсмен повідомляв, що станом на 29 жовтня порушень режиму тиші не зафіксували.