На Київщині шахраї видурили у пенсіонерки понад 13 млн гривень

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Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, невідомі неодноразово телефонували пенсіонерці через Viber, представляючись працівниками спецслужби. Вони переконували жінку, що проти неї нібито відкрили кримінальне провадження через співпрацю з Росією.

Під приводом перевірки заощаджень шахраї вимагали передати гроші спеціальному "кур'єру". Згодом до потерпілої прийшов 20-річний фігурант і забрав понад 13,3 мільйона гривень.

Правоохоронці затримали молодика та повідомили йому про підозру в пособництві у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою.

Наразі поліція встановлює інших учасників шахрайської схеми. За скоєне фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Житомирській області жінка стала жертвою шахрайства. У Viber домовилась про покупку зарядної станції. Вона перерахувала продавцю понад 42 тисячі гривень. Рахунок був оформлений на ФОП, тому жінка була впевнена, що все добре. Проте після перерахування грошей продавець зник.