Фото: поліція

ДТП сталася 28 жовтня на одній із вулиць Фастова на Київщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Попередньо встановлено, що 59-річний водій Tesla, виїжджаючи на головну дорогу, не пропустив мотоцикл Yamaha, внаслідок чого транспортні засоби зіткнулися.

Водії автомобіля та мотоцикла загинули на місці. 57-річна пасажирка легковика та двоє 7-річних дітей дістали травми. Усіх трьох госпіталізували.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, ввечері 26 жовтня на Одещині мікроавтобус та легковик перекинулися після зіткнення. Внаслідок ДТП постраждали шестеро людей.