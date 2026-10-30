Російський дрон ударив по Харкову: виникла пожежа
Уранці 30 жовтня російські війська атакували безпілотником Основ'янський район Харкова
Про це повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
Внаслідок ворожої атаки спалахнули автомобілі.
Наразі інформації про постраждалих немає.
На місці працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки удару.
Нагадаємо, у ніч на 30 жовтня РФ атакувала Україну балістичними ракетами Іскандер-М/С-400/KN-23, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 113 ударними БпЛА різного типу.
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