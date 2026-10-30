Фото: поліція

ДТП сталася 29 жовтня близько 17:10 на трасі у селі Михайлики Миргородського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Вантажівка КамАЗ під керуванням 50-річного водія зіткнулася з автомобілем Daewoo Lanos.

На місці загинули 69-річний водій легковика та 64-річна пасажирка. Ще троє пасажирів 47, 45 та 37 років дістали травми – їх госпіталізували.

Поліція затримала водія КамАЗа. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру й обрання запобіжного заходу.

Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці зʼясовують обставини та причини аварії.

Нагадаємо, 28 жовтня у Фастові на Київщині зіткнулися Tesla та мотоцикл. Внаслідок ДТП загинули обидва водії, серед постраждалих – діти.