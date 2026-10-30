На Полтавщині зіткнулися КамАЗ і легковик: двоє загиблих, троє постраждалих
ДТП сталася 29 жовтня близько 17:10 на трасі у селі Михайлики Миргородського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Вантажівка КамАЗ під керуванням 50-річного водія зіткнулася з автомобілем Daewoo Lanos.
На місці загинули 69-річний водій легковика та 64-річна пасажирка. Ще троє пасажирів 47, 45 та 37 років дістали травми – їх госпіталізували.
Поліція затримала водія КамАЗа. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру й обрання запобіжного заходу.
Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці зʼясовують обставини та причини аварії.
Нагадаємо, 28 жовтня у Фастові на Київщині зіткнулися Tesla та мотоцикл. Внаслідок ДТП загинули обидва водії, серед постраждалих – діти.
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
У Дніпрі через ранкову атаку поранена 70-річна жінка
30 жовтня 2026, 15:07ДТП на трасі Львів – Луцьк: одна людина загинула, ще 9 постраждали
30 жовтня 2026, 14:50У ЗСУ посилюють контроль за роботою ВЛК: перевірятимуть медвисновки та рішення комісій
30 жовтня 2026, 14:32Катували та вимагали 5,5 тисячі євро: на Буковині затримали п'ятьох працівників ТЦК
30 жовтня 2026, 14:13Росіяни атакували підприємство на Сумщині: загинула жінка, восьмеро постраждалих
30 жовтня 2026, 13:55Буданов показав фото з Олешок, де триває гуманітарна операція
30 жовтня 2026, 13:40Росія б'є по мостах: у Києві готують нові переправи через Дніпро
30 жовтня 2026, 13:35Сили оборони уразили пускову установку "Іскандер-М" на Курщині
30 жовтня 2026, 13:19Падіння дрона в Полтаві та удар по Дніпру: що відомо про наслідки
30 жовтня 2026, 12:54В окуповані Олешки доставили гуманітарну допомогу
30 жовтня 2026, 12:45
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі блоги »