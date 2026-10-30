Приліт по торговельному центру в Харкові: постраждали четверо жінок
У Київському районі Харкова внаслідок ворожого удару постраждали четверо жінок віком 39, 41 та 54 років
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
"54-річна, 41-річна, 39-річна та 54-річна жінки постраждали в Київському районі внаслідок ворожого удару", – написав він.
Медики надали всім постраждалим необхідну допомогу.
Нагадаємо, вранці 30 жовтня російські загарбники вдарили дроном по Київському району Харкова. Безпілотник влучив у торговельний центр. Було відомо про одну постраждалу людину.
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