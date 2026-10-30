Росія вдарила по Чернігівщині: горів будинок культури
Уночі 30 жовтня російські війська атакували Корюківський район Чернігівської області. Внаслідок удару виникла пожежа в будинку культури
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Через постійні повітряні тривоги рятувальникам доводилося періодично призупиняти гасіння та відходити в укриття.
Попри небезпеку, вогнеборці змогли ліквідувати пожежу.
За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав.
Нагадаємо, в ніч на 30 жовтня РФ атакувала Україну балістичними ракетами Іскандер-М/С-400/KN-23, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 113 ударними БпЛА різного типу. Основні напрямки удару – Київщина, Полтавщина та Дніпропетровщина.
Удар по вокзалу Дніпра: в лікарнях залишаються 11 пораненихВсі новини »
30 жовтня 2026, 09:49Росіяни вдарили по ТЦ У Харкові: є постраждалий
30 жовтня 2026, 09:35Російські війська атакували 14 населених пунктів Сумщини: є поранені
30 жовтня 2026, 08:56
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
У Дніпрі через ранкову атаку поранена 70-річна жінка
30 жовтня 2026, 15:07ДТП на трасі Львів – Луцьк: одна людина загинула, ще 9 постраждали
30 жовтня 2026, 14:50У ЗСУ посилюють контроль за роботою ВЛК: перевірятимуть медвисновки та рішення комісій
30 жовтня 2026, 14:32Катували та вимагали 5,5 тисячі євро: на Буковині затримали п'ятьох працівників ТЦК
30 жовтня 2026, 14:13Росіяни атакували підприємство на Сумщині: загинула жінка, восьмеро постраждалих
30 жовтня 2026, 13:55Буданов показав фото з Олешок, де триває гуманітарна операція
30 жовтня 2026, 13:40Росія б'є по мостах: у Києві готують нові переправи через Дніпро
30 жовтня 2026, 13:35Сили оборони уразили пускову установку "Іскандер-М" на Курщині
30 жовтня 2026, 13:19Падіння дрона в Полтаві та удар по Дніпру: що відомо про наслідки
30 жовтня 2026, 12:54В окуповані Олешки доставили гуманітарну допомогу
30 жовтня 2026, 12:45
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі блоги »