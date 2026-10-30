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30 жовтня 2026, 10:34

Зеленський готовий говорити з Путіним про території: заява Сибіги

30 жовтня 2026, 10:34
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Фото: МЗС України
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Президент України Володимир Зеленський готовий до особистої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним та обговорення найскладніших питань завершення війни, зокрема територіального

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв'ю фінському виданню Helsingin Sanomat, передає RegioNews.

За словами очільника МЗС, зустріч двох лідерів могла б надати переговорному процесу нового рівня. Зеленський готовий обговорювати навіть найбільш чутливі питання, зокрема територіальні поступки.

Коментуючи пропозицію Москви провести переговори в російській столиці, Сибіга заявив, що до таких заяв не варто ставитися серйозно.

"Нам байдуже. Головне, щоб це не була Москва чи Білорусь", – відповів міністр на запитання про можливе місце зустрічі.

Серед потенційних результатів переговорів Сибіга назвав обмін військовополоненими та повернення українських дітей, викрадених Росією.

Також глава МЗС прокоментував телефонну розмову президента Фінляндії Александра Стубба та прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере з Путіним, яка відбулася 27 жовтня.

За словами Сибіги, розмова була спільним рішенням, узгодженим з Україною. Під час неї Москва отримала чіткі сигнали щодо необхідності припинення вогню та пропозицію організувати зустріч президентів.

Нагадаємо, Україна, США та Росія домовилися провести тристоронню зустріч на рівні переговорних команд у першій половині листопада. Водночас проведення переговорів залежить від позиції Москви, а для просування дипломатичного процесу Київ розраховує на подальший тиск Вашингтона на Росію

Раніше в МЗС заявили, що Україна готова до п'яти варіантів припинення вогню з Росією, які опрацьовує спільно з іншими країнами. Водночас для їхньої реалізації необхідна згода російської сторони.

Нещодавно президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив про готовність Анкари долучитися до відновлення дипломатичного процесу між Україною та Росією для припинення війни.

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