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27 жовтня 2026, 14:22

"Найбільша деескалація з 2022 року": Арахамія – про режим тиші на півдні України

27 жовтня 2026, 14:22
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Ілюстративне фото: соцмережі
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На найбільшій ділянці фронту на півдні України 27 жовтня о 3:00 за київським часом розпочався режим тиші, який триватиме до 22:59 1 листопада

Про це повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає RegioNews.

За його словами, він запроваджений у межах ініціативи першої леді США Меланії Трамп щодо розблокування Олешків на Херсонщині.

Арахамія наголосив, що це найбільша деескалація з 2022 року.

"Кожне подібне деескалаційне зусилля наближає довгоочікуваний мир в Україні", – написав він.

Режим тиші має тривати до кінця доби 1 листопада – до 22:59 за київським часом.

Нагадаємо, раніше український та російський генеральні штаби повідомили, що з ночі 27 жовтня запроваджують режим припинення вогню у визначеному районі для проведення гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках.

У Генштабі ЗСУ також закликали громадян не поширювати неперевірену інформацію про маршрути пересування людей і гуманітарних колон під час організації евакуації.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія, ймовірно, намагатиметься організувати евакуацію мешканців окупованих Олешок так, щоб люди виїжджали в напрямку РФ, а не на підконтрольну Україні територію.

За даними Херсонської ОВА, в окупованих Олешках близько 2 тисяч українців, серед яких майже 50 дітей, залишаються без належного доступу до їжі, води та електроенергії. Від березня українські військові доставляють жителям продовольство через Дніпро за допомогою безпілотників.

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