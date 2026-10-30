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30 жовтня 2026, 10:43

В Одесі сталася пожежа у 12-поверхівці: загинув чоловік

30 жовтня 2026, 10:43
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Фото: ДСНС
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Увечері 29 жовтня в Пересипському районі Одеси сталася пожежа у 12-поверховому будинку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

У будинку на проспекті Князя Володимира Великого горіла квартира на 11-му поверсі. Рятувальники ліквідували вогонь і не допустили його поширення на сусідні квартири.

На жаль, внаслідок пожежі загинув чоловік.

До гасіння залучились понад 30 вогнеборців. Причину займання та розмір збитків встановлюють.

Нагадаємо, 21 жовтня на Рівненщині під час пожежі в будинку загинув 15-річний хлопець.

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