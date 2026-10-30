В Олешках стартувала евакуація: українська делегація вже на місці

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Про це повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає RegioNews.

За його словами, там уже розпочали евакуацію місцевих жителів і роздачу гуманітарної допомоги.

"Режим тиші продовжується. Подробиці згодом", – наголосив Арахамія.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, російські війська можуть готувати наступ на Херсон після завершення тимчасового перемир'я в Олешках, яке має закінчитися 1 листопада.

Раніше український та російський генеральні штаби повідомили, що з ночі 27 жовтня запроваджують режим припинення вогню у визначеному районі для проведення гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках.

Для місії підготували 25 автобусів на 750 місць і автомобілі швидкої допомоги. За оцінками, в Олешках залишаються близько 2 тисяч жителів.