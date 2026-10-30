В Олешках стартувала евакуація: українська делегація вже на місці
Українська делегація безпечно дісталася тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині
Про це повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає RegioNews.
За його словами, там уже розпочали евакуацію місцевих жителів і роздачу гуманітарної допомоги.
"Режим тиші продовжується. Подробиці згодом", – наголосив Арахамія.
Нагадаємо, за даними ЗМІ, російські війська можуть готувати наступ на Херсон після завершення тимчасового перемир'я в Олешках, яке має закінчитися 1 листопада.
Раніше український та російський генеральні штаби повідомили, що з ночі 27 жовтня запроваджують режим припинення вогню у визначеному районі для проведення гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках.
Для місії підготували 25 автобусів на 750 місць і автомобілі швидкої допомоги. За оцінками, в Олешках залишаються близько 2 тисяч жителів.