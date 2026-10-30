"Грады", КамАЗы и дроновые подразделения: Россия может готовить наступление на Херсон, – СМИ

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Российские войска могут готовить наступление на Херсон после завершения временного перемирия в Олешках, которое должно закончиться 1 ноября

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на немецкое издание Bild.

По информации украинских военных, российские подразделения активизировали перемещение во время прекращении огня в Олешках. Защитники утверждают, что зафиксировали соответствующие перемещения по видео.

Один из военнослужащих ВСУ рассказал Bild, что российские грузовики КамАЗ непрерывно перевозят боевые подразделения. Кроме того, промышленную зону Каховки оборудуют противодроновыми сетками.

По его словам, в лесу вблизи села Раденск россияне разместили значительное количество реактивных систем залпового огня "Град". Там также укрепляют укрытие и вырубают деревья.

О движении российских военных грузовиков сообщают и жители Голой Пристани.

Другой украинский военный заявил, что российские подразделения операторов беспилотников перемещаются ближе к Днепру. Он не исключает, что после завершения перемирия оккупанты могут попытаться форсировать реку.

По оценкам украинских военных, возможно наступление может начаться после 1 ноября, когда завершится режим прекращения огня в Олешках.

Режим тишины в Олешках: что известно о гуманитарной миссии и эвакуации

В Олешках на временно оккупированной части Херсона ввели временный режим тишины для проведения гуманитарной миссии, доставки помощи и эвакуации гражданских. Договоренности предполагают прекращение огня на определенных участках и маршрутах.

Режим тишины начался 27 октября в 03:00 и должен продлиться до 22:59 1 ноября. Посредницей в договоренностях выступила первая леди США Мелания Трамп.

По словам главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, это одна из самых больших договоренностей о деэскалации на юге Украины с начала полномасштабной войны.

С украинской стороны миссию координирует омбудсмен Дмитрий Лубинец, с российской – уполномоченная по правам человека Яна Лантратова.

Договоренности имеют несколько основных задач:

Доставка продуктов, медикаментов и других необходимых вещей.

Эвакуацию всех гражданских, желающих покинуть город.

Помощь пожилым людям, людям с инвалидностью и маломобильным гражданам.

Для миссии было подготовлено 25 автобусов на 750 мест и автомобили скорой помощи. По оценкам, в Олешках остаются около 2 тысяч человек.

Украинский омбудсмен сообщал, что на 29 октября нарушений режима тишины не зафиксировали.