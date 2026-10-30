Гуманітарна місія в Олешках: для виїзду цивільних підготували 25 автобусів

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Українська та російська сторони координують гуманітарну місію до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає RegioNews.

За його словами, наразі він перебуває в Армянську, де разом із російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою координує подальші дії в межах гуманітарної місії.

Основна мета місії — забезпечити доставку гуманітарної допомоги всім жителям Олешок, які її потребують. Особливу увагу планують приділити людям похилого віку, особам з інвалідністю та маломобільним громадянам.

Для тих, хто бажає залишити місто, обіцяють організувати можливість безпечного виїзду. Водночас люди, які вирішать залишитися, зможуть отримати необхідну гуманітарну підтримку.

Для доставки допомоги місцевим жителям та можливого виїзду цивільного населення підготували 25 автобусів на 750 місць і автомобілі швидкої допомоги.

Лубінець наголосив, що для проведення місії важливо дотримуватися режиму тиші з обох сторін. Він також подякував українським Силам оборони за сприяння.

За словами Лубінця, робота над гуманітарною місією триває. Про подальші кроки та результати обіцяє повідомляти додатково.

Як відомо, перед доставкою гуманітарного вантажу фахівці проводили розмінування маршрутів, необхідних для проведення операції. Гуманітарний вантаж в окуповані Олешки планують доправити 30 жовтня.

Раніше український та російський генеральні штаби повідомили, що з ночі 27 жовтня запроваджують режим припинення вогню у визначеному районі для проведення гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках.

У Генштабі ЗСУ також закликали громадян не поширювати неперевірену інформацію про маршрути пересування людей і гуманітарних колон під час організації евакуації.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія, ймовірно, намагатиметься організувати евакуацію мешканців окупованих Олешок так, щоб люди виїжджали в напрямку РФ, а не на підконтрольну Україні територію.

За даними Херсонської ОВА, в окупованих Олешках близько 2 тисяч українців, серед яких майже 50 дітей, залишаються без належного доступу до їжі, води та електроенергії. Від березня українські військові доставляють жителям продовольство через Дніпро за допомогою безпілотників.