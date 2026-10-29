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29 октября 2026, 09:53

Гуманитарный груз в Олешки планируют доставить 30 октября

29 октября 2026, 09:53
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Фото: Reuters
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В Украине продолжается подготовка гуманитарной миссии в временно оккупированные Олешки Херсонской области. Сейчас специалисты разминируют маршруты, необходимые для доставки помощи

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает RegioNews.

По его словам, разминирование проходит успешно. Параллельно идет формирование гуманитарного груза для жителей города, которые остаются без должной помощи. Его планируют доставить 30 октября.

Лубинец также заявил, что режим тишины, введенный 27 октября в 03:00 по киевскому времени, длится уже 54 часа. По его словам, нарушения согласованных договоренностей не зафиксированы.

Омбудсман отметил, что поддерживает постоянную связь с уполномоченной по правам человека в России Яной Лантратовой для координации выполнения договоренностей.

Отдельно Лубинец поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за внимание к гуманитарной миссии и помощи гражданскому населению Олешек.

Напомним, ранее украинский и российский генеральные штабы сообщили, что с ночи 27 октября вводится режим прекращения огня в определенном районе для проведения гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках.

В Генштабе ВСУ также призвали граждан не распространять непроверенную информацию о маршрутах передвижения людей и гуманитарных колонн во время эвакуации.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия, вероятно, постарается организовать эвакуацию жителей оккупированных Олешек так, чтобы люди выезжали в направлении РФ, а не на подконтрольную Украине территорию.

По данным Херсонской ОВА, в оккупированных Олешках около 2 тысяч украинцев, среди которых почти 50 детей, остаются без должного доступа к пище, воде и электроэнергии. С марта украинские военные доставляют жителям продовольствие через Днепр с помощью беспилотников.

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