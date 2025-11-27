Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 27 листопада РФ атакувала Україну 142-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками, близько 90 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 92 ворожі безпілотники, які атакували північ, південь і схід України.

Зафіксовано влучання 42 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на трьох локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Нагадаємо, вночі 27 листопада російська армія знову атакувала Одещину ударними безпілотниками. Пошкоджені будинки, кінно-спортивний клуб та АЗС. На щастя, обійшлось без постраждалих.