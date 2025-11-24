Росіяни вранці обстріляли Херсон: є жертви
У понеділок, 24 листопада, близько 09:00 російські військові обстріляли Дніпровський район Херсона
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Внаслідок ворожої атаки загинула 61-річна жінка.
Також бригада "швидкої” доставила до лікарні 39-річну херсонку, яка дістала вибухову травму й уламкове поранення ноги. Вона отримує всю необхідну меддопомогу.
Нагадаємо, 24 листопада росіяни атакували село Біленьке Запорізького району. Отримали поранення двоє 24-річних чоловіків.
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
В Одесі судили чоловіка, який "зливав" у соцмережах місця патрулювання ТЦК
24 листопада 2025, 15:25Виніс із квартири автомат: киянин погрожував сусідці вбивством через зауваження
24 листопада 2025, 14:55Вбивство на Закарпатті: підозрюваного затримали на місці злочину
24 листопада 2025, 14:54Сумоїст із Вінниці став переможцем престижного турніру в Японії
24 листопада 2025, 14:35Авіаудар по Слов'янську: в ДСНС показали наслідки
24 листопада 2025, 14:29На Прикарпатті чиновники Держпраці вимагали гроші у підприємців за послуги, які мали надаватись безкоштовно
24 листопада 2025, 14:18Боксерка клубу "SMK-SPORT" Ганна Охота здобула бронзу на Кубку світу з боксу в Індії
24 листопада 2025, 14:03Радник Президента назвав фейком інформацію про нібито доручення Єрмака щодо підозри главі САП
24 листопада 2025, 13:58Мирні плани, які принижують Україну, лише стимулюють Путіна до продовження війни
24 листопада 2025, 13:55У Миколаєві через свічку загорілася пральна машинка
24 листопада 2025, 13:43
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі блоги »