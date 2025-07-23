Окупанти вдарили по Херсону: загинула жінка
У середу вранці, 23 липня, окупаційна російська армія вбила мешканку Херсона
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
За наявними даними, жертвою російських терористів стала пенсіонерка. Херсонка потрапила під удар ворога у Дніпровському районі міста.
"Через черговий ворожий обстріл смертельні поранення дістала 66-річна херсонка. Мої співчуття рідним загиблої", — йдеться в повідомленні очільника ОВА.
Нагадаємо, вчора окупанти атакували понад 30 міст і сіл Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів загинула людина, постраждали дев'ятеро мирних мешканців.
Росіяни поранили двох дітей на ХерсонщиніВсі новини »
23 липня 2025, 10:42Сумщина під вогнем: 85 обстрілів за добу, одна загибла і 10 поранених мирних жителів
23 липня 2025, 09:16Ворог вдарив по ринку на Харківщині: постраждала жінка
23 липня 2025, 07:51
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
Атака на НАБУ та САП негативно вплине на міжнародну підтримку України
23 липня 2025, 11:50Українці вийшли на захист НАБУ і САП: антикорупційні органи подякували за підтримку
23 липня 2025, 11:43Франція підтримує Харківщину: візит міністра Барро та нові спільні проєкти
23 липня 2025, 11:29Росія вбила мирного жителя Донеччини, постраждали 20 людей
23 липня 2025, 11:20Влада Харківщини допомагає знайти роботу ветеранам
23 липня 2025, 11:15У НАБУ готують підозру співвласнику "Кварталу 95" – УП
23 липня 2025, 10:45Авторитаризм в Україні: Закон про ліквідацію НАБУ і САП показує, що червоних ліній не існує
23 липня 2025, 10:45Росіяни поранили двох дітей на Херсонщині
23 липня 2025, 10:42У Києві хуліган на ходу розстріляв автівку
23 липня 2025, 10:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Всі блоги »