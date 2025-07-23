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23 липня 2025, 07:51

Ворог вдарив по ринку на Харківщині: постраждала жінка

23 липня 2025, 07:51
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фото: ДСНС Харківщини
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Увечері 22 липня російська армія завдала удару безпілотниками по території ринку у селищі Великий Бурлук Куп'янського району Харківщини

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок влучань виникла пожежа торговельних павільйонів площею близько 500 кв. м., яку швидко ліквідували пожежники.

Також пошкоджено будівлю поштового відділення та інші торговельні об'єкти.

Внаслідок події постраждала жінка — медики діагностували у неї гостру реакцію на стрес.

Нагадаємо, в ніч на 22 липня російська армія випустила по Україні 42 ударні безпілотники різних типів. Сили ППО збили 26 дронів, ще сім — локаційно втрачені.

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