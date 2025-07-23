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23 липня 2025, 09:16

Сумщина під вогнем: 85 обстрілів за добу, одна загибла і 10 поранених мирних жителів

23 липня 2025, 09:16
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фото: ДСНС Сумщини
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Сумська область зазнала масштабних обстрілів з боку російських військ. Протягом минулої доби ворог здійснив 85 атак у 36 населених пунктах 19 територіальних громад

Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок обстрілів у Сумській громаді загинула 1 мирна жителька (1953 року народження), 9 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Ще одного пораненого зафіксовано у Миколаївській сільській громаді.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ із безпілотників, а також реактивні системи залпового вогню (РСЗВ). Зафіксовано 5 скидань ВОГ з БпЛА, 20 ударів керованими авіабомбами та 5 ударів РСЗВ. Крім того, здійснено атаки FPV-дронами.

Внаслідок обстрілів пошкоджено численні об’єкти цивільної інфраструктури: медичні заклади, навчальні установи, адміністративні будівлі, житлові будинки, магазини, а також транспортні засоби.

Зокрема, значні руйнування зазнали об’єкти у Сумській, Глухівській, Ворожбянській, Попівській та Охтирській громадах.

Повітряна тривога тривала 18 годин 26 хвилин.

Нагадаємо, після російської атаки знеструмлена частина Сумщини. Деякі медичні установи наразі функціонують на резервному живленні. Фахівці активно працюють над відновленням електропостачання.

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