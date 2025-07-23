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23 июля 2025, 11:30

Оккупанты ударили по Херсону: погибла женщина

23 июля 2025, 11:30
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иллюстративное фото: росСМИ
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В среду утром, 23 июля, оккупационная российская армия убила жительницу Херсона

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

По имеющимся данным, жертвой российских террористов стала пенсионерка. Херсон попала под удар врага в Днепровском районе города.

"Из-за очередного вражеского обстрела смертельные ранения получила 66-летняя херсонка. Мои соболезнования родным погибшей", — говорится в сообщении главы ОВА.

Напомним, вчера оккупанты атаковали более 30 городов и сел Херсонщины. В результате вражеских ударов погиб человек, пострадали девять мирных жителей.

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