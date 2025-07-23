На Херсонщині росіяни вбили цивільного, поранені 9 людей
Вчора окупанти атакували понад 30 міст і сіл Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів загинула людина, постраждали дев'ятеро мирних мешканців
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Минулої доби під ворожими обстрілами перебували: Херсон, Придніпровське, Зимівник, Антонівка, Чорнобаївка, Садове, Молодіжне, Інженерне, Білозерка, Дніпровське, Берегове, Незламне, Велетенське, Кізомис, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Понятівка, Інгулець, Берислав, Урожайне, Дудчани, Одрадокам'янка, Ольгівка, Тягинка, Новоолександрівка, Українка, Михайлівка, Золота Балка, Нововоронцовка, Осокорівка, Степне, Червоний Маяк, Вірівка, Львове та Козацьке.
"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 9 — дістали поранення", — йдеться в повідомленні.
Протягом 22 липня загарбники били по критичній, соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Армія РФ пошкодила багатоповерхівку та 14 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватний автомобіль.
Нагадаємо, 22 липня російські війська з артилерії обстріляли село Садове Херсонського району. Внаслідок ворожої атаки загинув 52-річний місцевий житель.