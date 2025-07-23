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23 липня 2025, 08:15

На Херсонщині росіяни вбили цивільного, поранені 9 людей

23 липня 2025, 08:15
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Вчора окупанти атакували понад 30 міст і сіл Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів загинула людина, постраждали дев'ятеро мирних мешканців

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожими обстрілами перебували: Херсон, Придніпровське, Зимівник, Антонівка, Чорнобаївка, Садове, Молодіжне, Інженерне, Білозерка, Дніпровське, Берегове, Незламне, Велетенське, Кізомис, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Понятівка, Інгулець, Берислав, Урожайне, Дудчани, Одрадокам'янка, Ольгівка, Тягинка, Новоолександрівка, Українка, Михайлівка, Золота Балка, Нововоронцовка, Осокорівка, Степне, Червоний Маяк, Вірівка, Львове та Козацьке.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 9 — дістали поранення", — йдеться в повідомленні.

Протягом 22 липня загарбники били по критичній, соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Армія РФ пошкодила багатоповерхівку та 14 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватний автомобіль.

Нагадаємо, 22 липня російські війська з артилерії обстріляли село Садове Херсонського району. Внаслідок ворожої атаки загинув 52-річний місцевий житель.

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