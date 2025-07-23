Росіяни поранили двох дітей на Херсонщині

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Армія РФ ударним дроном атакували двох дітей у селі Зорівка Білозерської громади

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Цієї ночі росіяни атакували з БпЛА двох дітей у селі Зорівка Білозерської громади", - йдеться у повідомленні.

За словами Прокудіна, під ворожий удар потрапили хлопчик та дівчинка, віком 13 років. Вони дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.

"Бригада "швидкої” надала дітлахам всю необхідну меддопомогу на місці", - зазначив він.

Нагадаємо, на Херсонщині росіяни вбили цивільного, поранені 9 людей.