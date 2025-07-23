Росіяни поранили двох дітей на Херсонщині
Армія РФ ударним дроном атакували двох дітей у селі Зорівка Білозерської громади
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
"Цієї ночі росіяни атакували з БпЛА двох дітей у селі Зорівка Білозерської громади", - йдеться у повідомленні.
За словами Прокудіна, під ворожий удар потрапили хлопчик та дівчинка, віком 13 років. Вони дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.
"Бригада "швидкої” надала дітлахам всю необхідну меддопомогу на місці", - зазначив він.
Нагадаємо, на Херсонщині росіяни вбили цивільного, поранені 9 людей.
Армія РФ запустила по Україні понад 70 БпЛА: як відпрацювала ППОВсі новини »
23 липня 2025, 09:25На Херсонщині росіяни атакували медзаклад
22 липня 2025, 17:31Росія обстріляла село на Херсонщині: загинув мирний житель
22 липня 2025, 14:05
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
Атака на НАБУ та САП негативно вплине на міжнародну підтримку України
23 липня 2025, 11:50Українці вийшли на захист НАБУ і САП: антикорупційні органи подякували за підтримку
23 липня 2025, 11:43Окупанти вдарили по Херсону: загинула жінка
23 липня 2025, 11:30Франція підтримує Харківщину: візит міністра Барро та нові спільні проєкти
23 липня 2025, 11:29Росія вбила мирного жителя Донеччини, постраждали 20 людей
23 липня 2025, 11:20Влада Харківщини допомагає знайти роботу ветеранам
23 липня 2025, 11:15У НАБУ готують підозру співвласнику "Кварталу 95" – УП
23 липня 2025, 10:45Авторитаризм в Україні: Закон про ліквідацію НАБУ і САП показує, що червоних ліній не існує
23 липня 2025, 10:45У Києві хуліган на ходу розстріляв автівку
23 липня 2025, 10:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Всі блоги »