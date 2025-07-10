06:40  10 июля
На Прикарпатье беспилотник обнаружил посреди озера тело человека
04:35  10 июля
На Хмельнитчине молния попала в Дом молитвы: огонь уничтожил здание
03:35  10 июля
В Ровенской области в колодце обнаружили тело без вести пропавшего мужчины
UA | RU
UA | RU
10 июля 2025, 07:30

Ночные удары по Херсону: ранены 6 мирных жителей

10 июля 2025, 07:30
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: росСМИ
Читайте також
українською мовою

В результате ночных вражеских обстрелов Херсона ранения получили шесть гражданских. Захватчики обстреляли город из артиллерии и атаковали БпЛА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.

По данным следствия, около 23:00 9 июля оккупанты накрыли из артиллерии жилые кварталы Херсона.

"В результате обстрела ранения разной степени тяжести получили две женщины и двое мужчин, которые находились в своих домах", – говорится в сообщении.

Около 00:30 10 июля россияне атаковали Херсон с помощью беспилотника. В результате сброса взрывчатки с дрона ранения получили еще двое гражданских.

По фактам совершения военных преступлений продолжаются досудебные расследования.

Напомним, вчера в селе Правдино в Херсонской области россияне убили годовалого мальчика.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война обстрелы оккупанты Херсон БПЛА пострадавшие
Киевщина под обстрелом: есть раненый, повреждены дома в четырех районах
10 июля 2025, 07:23
Массированная атака на Киев: двое погибших, 13 раненых
10 июля 2025, 07:08
Авиаудар по Константиновке: три человека погибли, есть пострадавшие
09 июля 2025, 23:35
Все новости »
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
03 июля 2025
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
Украинские пограничники обнаружили автомобили, угнанные в Германии и Польше
10 июля 2025, 08:15
Вражеский удар по Киеву: число пострадавших растет, разрушено медучреждение
10 июля 2025, 08:05
Войска РФ сбросили на Запорожскую область 8 авиабомб: ранены супруги
10 июля 2025, 08:00
Синоптики предупреждают о сильных дождях: где будет бушевать непогода
10 июля 2025, 07:48
Киевщина под обстрелом: есть раненый, повреждены дома в четырех районах
10 июля 2025, 07:23
Массированная атака на Киев: двое погибших, 13 раненых
10 июля 2025, 07:08
На Франковщине полицейский спас ребенка, который подавился конфетой в храме
10 июля 2025, 07:05
На Прикарпатье беспилотник обнаружил посреди озера тело человека
10 июля 2025, 06:40
Украина и Испания: в сети сравнили цены на продукты
10 июля 2025, 06:20
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
Все публикации »
Виктор Уколов
Вадим Денисенко
Марианна Безуглая
Все блоги »