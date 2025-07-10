Ночные удары по Херсону: ранены 6 мирных жителей

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В результате ночных вражеских обстрелов Херсона ранения получили шесть гражданских. Захватчики обстреляли город из артиллерии и атаковали БпЛА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.

По данным следствия, около 23:00 9 июля оккупанты накрыли из артиллерии жилые кварталы Херсона.

"В результате обстрела ранения разной степени тяжести получили две женщины и двое мужчин, которые находились в своих домах", – говорится в сообщении.

Около 00:30 10 июля россияне атаковали Херсон с помощью беспилотника. В результате сброса взрывчатки с дрона ранения получили еще двое гражданских.

По фактам совершения военных преступлений продолжаются досудебные расследования.