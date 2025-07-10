Ночные удары по Херсону: ранены 6 мирных жителей
В результате ночных вражеских обстрелов Херсона ранения получили шесть гражданских. Захватчики обстреляли город из артиллерии и атаковали БпЛА
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.
По данным следствия, около 23:00 9 июля оккупанты накрыли из артиллерии жилые кварталы Херсона.
"В результате обстрела ранения разной степени тяжести получили две женщины и двое мужчин, которые находились в своих домах", – говорится в сообщении.
Около 00:30 10 июля россияне атаковали Херсон с помощью беспилотника. В результате сброса взрывчатки с дрона ранения получили еще двое гражданских.
По фактам совершения военных преступлений продолжаются досудебные расследования.
Напомним, вчера в селе Правдино в Херсонской области россияне убили годовалого мальчика.