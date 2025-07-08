В Херсонской области из-за российских обстрелов погиб человек, ранены 4 гражданских

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За прошедшие сутки российская армия атаковала более трех десятков населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов погиб один человек, пострадали четверо гражданских

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Вчера российские захватчики избивали по социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили две многоэтажки и 17 частных домов. Также оккупанты изуродовали предприятие, хозяйственное сооружение и гараж.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 4 — получили ранения", — говорится в сообщении.