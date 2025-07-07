Окупанти вдарили по Херсонському району: постраждали юнак і пенсіонерка
Сьогодні вранці російські війська вкрили вогнем село Надеждівка Херсонського району. Поранення дістали мирні жителі
Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, передає RegioNews.
Відомо, що ворожий снаряд влучив прямо в житловий будинок.
"19-річний місцевий житель та 67-річна жінка дістали вибухові травми та контузії, а також у хлопця – уламкові поранення спини та ноги", – йдеться в повідомленні.
Обох потерпілих ушпиталили до лікарні.
Нагадаємо, минулої доби внаслідок масованих обстрілів Херсонщини загинули двоє мирних мешканців, постраждали дев'ятеро цивільних.
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