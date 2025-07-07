Оккупанты ударили по Херсонскому району: пострадали юноша и пенсионерка

фото: Херсонская ОВА

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации, передает RegioNews.

Известно, что вражеский снаряд попал прямо в жилой дом.

"19-летний местный житель и 67-летняя женщина получили взрывные травмы и контузии, а также у парня - обломочные ранения спины и ноги", - говорится в сообщении.

Обоих пострадавших госпитализировали в больницу.