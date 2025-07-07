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07 июля 2025, 09:37

Оккупанты ударили по Херсонскому району: пострадали юноша и пенсионерка

07 июля 2025, 09:37
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фото: Херсонская ОВА
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Сегодня утром российские войска накрыли огнем село Надеждовка Херсонского района. Ранения получили мирные жители

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации, передает RegioNews.

Известно, что вражеский снаряд попал прямо в жилой дом.

"19-летний местный житель и 67-летняя женщина получили взрывные травмы и контузии, а также у парня - обломочные ранения спины и ноги", - говорится в сообщении.

Обоих пострадавших госпитализировали в больницу.

Напомним, за прошедшие сутки в результате массированных обстрелов Херсонщины погибли двое мирных жителей, пострадали девять гражданских.

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