Росіяни вдарили по лікарні в Херсоні: з'явилися фото з місця атаки
Вранці 3 липня окупанти атакували безпілотниками один із медичних закладів у Дніпровському районі Херсона. Пошкоджені автівки та приміщення лікарні
Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, передає RegioNews.
"За попередніми даними, обійшлося без постраждалих", – йдеться в повідомленні.
Внаслідок скидів із дронів пошкоджені автомобілі швидкої допомоги та цивільні автівки. Також понівечені вікна в одному з приміщень медзакладу.
Нагадаємо, минулої доби внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждали дев'ятеро цивільних.
Раніше повідомлялося, що в ніч на 2 липня окупаційна армія РФ обстріляла лікарню в Херсоні. Поранення дістали медичні працівники та пацієнти.
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