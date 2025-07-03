Росіяни вдарили по лікарні в Херсоні: з'явилися фото з місця атаки

фото: Херсонська ОВА

Вранці 3 липня окупанти атакували безпілотниками один із медичних закладів у Дніпровському районі Херсона. Пошкоджені автівки та приміщення лікарні

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, передає RegioNews.

"За попередніми даними, обійшлося без постраждалих", – йдеться в повідомленні.

Внаслідок скидів із дронів пошкоджені автомобілі швидкої допомоги та цивільні автівки. Також понівечені вікна в одному з приміщень медзакладу.

Нагадаємо, минулої доби внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждали дев'ятеро цивільних.