Масовані обстріли Херсонщини: окупанти поранили 9 цивільних

ілюстративне фото: Нацполіція

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаційними ударами перебували: Херсон, Антонівка, Комишани, Кізомис, Придніпровське, Садове, Зеленівка, Приозерне, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Новодмитрівка, Томина Балка, Понятівка, Берислав, Шляхове, Осокорівка, Зміївка, Червоний Яр, Велетенське, Веселе, Дар'ївка, Дніпровське, Дудчани, Золота Балка, Іванівка, Козацьке, Львове, Микільське, Милове, Наддніпрянське, Новоолександрівка, Токарівка, Тягинка, Янтарне та Нововоронцовка.

"Через російську агресію 9 людей дістали поранення", — йдеться в повідомленні.

Окупанти били по соціальній, критичній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили дві багатоповерхівки та сім приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчу споруду та приватний автомобіль.