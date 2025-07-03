Окупанти скинули вибухівку на жителя Херсона
Сьогодні вранці російські війська завдали удару по Херсону. Поранення дістав цивільний
Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, передає RegioNews.
Відомо, що близько 06:00 окупанти атакували з безпілотника мирного мешканця Дніпровському районі міста.
"74-річний херсонець дістав вибухову травму, контузію, уламкові поранення обличчя та ног", – йдеться в повідомленні.
Медики доставили постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості.
Нагадаємо, вчора на трасі в Бериславському районі росіяни атакували з БпЛА вантажівку. Поранені двоє чоловіків.
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