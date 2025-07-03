Россияне ударили по больнице в Херсоне: появились фото с места атаки

фото: Херсонская ОВА

Утром 3 июля оккупанты атаковали беспилотниками одно из медицинских учреждений в Днепровском районе Херсона. Повреждены автомобили и помещения больницы

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации, передает RegioNews.

"По предварительным данным, обошлось без пострадавших", – говорится в сообщении.

В результате сбросов с дронов повреждены автомобили скорой помощи и гражданские автомобили. Также изуродованы окна в одном из помещений медучреждения.

Напомним, за прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов Херсонщины пострадали девять гражданских.