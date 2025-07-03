Россияне ударили по больнице в Херсоне: появились фото с места атаки
Утром 3 июля оккупанты атаковали беспилотниками одно из медицинских учреждений в Днепровском районе Херсона. Повреждены автомобили и помещения больницы
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации, передает RegioNews.
"По предварительным данным, обошлось без пострадавших", – говорится в сообщении.
В результате сбросов с дронов повреждены автомобили скорой помощи и гражданские автомобили. Также изуродованы окна в одном из помещений медучреждения.
Напомним, за прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов Херсонщины пострадали девять гражданских.
Ранее сообщалось, что в ночь на 2 июля оккупационная армия РФ обстреляла больницу в Херсоне. Ранения получили медицинские работники и пациенты.
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