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02 липня 2025, 07:15

Росіяни обстріляли лікарню в Херсоні: постраждали 8 людей

02 липня 2025, 07:15
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фото: Олександр Прокудін
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У ніч на 2 липня російська окупаційна армія обстріляла з артилерії одну з лікарень у Херсоні. Поранення дістали медичні працівники та пацієнти

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

"Через ворожу атаку потрощено будівлю закладу охорони здоровʼя, постраждали пʼятеро пацієнтів та троє медичних сестер", — йдеться в повідомленні.

За оперативними даними, 44-річну працівницю лікарні госпіталізували з вибуховою травмою, контузією та уламковим пораненням грудної клітини. Ще двоє працівників віком 54 та 44 роки лікуються амбулаторно.

Наразі у медзакладі перебувають і четверо постраждалих пацієнтів — чоловіки віком 58 та 60 років, а також жінки віком 64 та 57 років. У них — вибухові травми, контузії та різні уламкові поранення. Ще одній 69-річний потерпілій надали допомогу на місці.

Нагадаємо, напередодні росіяни обстріляли житлові квартали Херсона. Загарбники пошкодили дитячий садок.

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