Оккупанты сбросили взрывчатку на жителя Херсона
Сегодня утром российские войска нанесли удар по Херсону. Ранение получил гражданский
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации, передает RegioNews.
Известно, что около 06:00 оккупанты атаковали с беспилотника мирного жителя Днепровском районе города.
"74-летний херсонец получил взрывную травму, контузию, обломочные ранения лица и ног", – говорится в сообщении.
Медики доставили пострадавшего в больницу в среднем состоянии тяжелости.
Напомним, вчера на трассе в Бериславском районе россияне атаковали с БпЛА грузовик. Ранены двое мужчин.
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