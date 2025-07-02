Через російські обстріли постраждали 10 жителів Херсонщини
Вчора російська армія атакувала понад 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали 10 мирних жителів
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
"Через російську агресію 10 людей дістали поранення", — йдеться в повідомленні.
Окупанти били по соціальній, критичній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили багатоповерхівку та 11 приватних будинків. Також загарбники понівечили фермерське господарство, підприємство, автобус та приватні автомобілі.
Нагадаємо, в ніч на 2 липня окупаційна армія РФ обстріляла лікарню в Херсоні. Поранення дістали медичні працівники та пацієнти.
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