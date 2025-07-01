Ворог обстріляв Херсонщину: поранено літнього чоловіка
Сьогодні, 1 липня, близько 11:00 російська армія обстріляла з артилерії Антонівку, що на Херсонщині
Про це повідомила Херсонська ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок атаки 86-річний чоловік отримав вибухову травму, а також уламкові поранення грудної клітини та ноги.
Постраждалого госпіталізували у середньому стані тяжкості.
Нагадаємо, 30 червня російська армія атакувала понад 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів загинули двоє цивільних, постраждали п'ятеро мирних мешканців.
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