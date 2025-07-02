Окупанти атакували Одещину: пошкоджено припортову й туристичну інфраструктуру
У ніч на 2 липня російські війська знову атакували Одеську область. Під ударом дронів-камікадзе типу "шахед" опинилася Вилківська територіальна громада Ізмаїльського району
Про це повідомила Ізмаїльська РДА, передає RegioNews.
Зазначається, що Сили протиповітряної оборони спрацювали ефективно — частину безпілотників вдалося збити. Утім, деякі дрони досягли цілей.
Внаслідок атаки було пошкоджено об'єкти припортової та туристичної інфраструктури.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували Куп'янський район Харківської області, загорілися складські приміщення. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення.
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